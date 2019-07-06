Моуринью поспособствовал трансферу Соболя в Брюгге

Новости спорта: Руководство бельгийского футбольного клуба "Брюгге" всерьез подходило к вопросу выбора кандидатуры левого защитника команды на предстоящий сезон.

Перед выходом на трансферный рынок, руководство "Брюгге" провело ряд консультаций с авторитетными специалистами, собрав у них сведения по поводу каждого из имеющихся в шорт-листе кандидатов, сообщает HLN.

В итоге, как известно, выбор "Брюгге" пал на украинца Эдуарда Соболя, который был арендовал до конца сезона у донецкого "Шахтера".

Известно, что сделке в какой-то степени поспособствовал совет Жозе Моуринью. Ныне безработный тренер отметил, что в бытность наставником английского "Манчестер Юнайтед" его команда встречалась в Лиге Европы с луганской "Зарей", за которую играл Соболь. В очных поединках работящий украинец произвел впечатление на Моуринью, а потому тот однозначно дал положительную характеристику кандидатуре Эдуарда.

Отметим, что по данным источника, на Соболя, помимо "Брюгге", претендовали голландский "Аякс" и бельгийский "Кортрейк".