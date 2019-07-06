Де Росси завершил карьеру

Новости спорта: 36-летний экс-хавбек Ромы Даниэле Де Росси повесил бутсы на гвоздь.

Экс-хавбек итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока.

По информации источника, в услугах 36-летнего хавбека заинтересованы были многие клубы, однако футболист решил завершить карьеру после того, как "Рома" отказалась предложить ему новый контракт. Вполне возможно, что игрок войдёт в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

Напомним, что Де Росси в конце сезона покинул "Рому", в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и 54 голевых передачи. Де Росси выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Еще в составе сборной Италии в 2006 году он стал чемпионом мира.