Наставник ФК "Шахтер": Бланко-Лещук получит шанс

Новости спорта: Главный тренер футболистов донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ход подготовки чемпионов Украины к новому сезону.

Португальский наставник, в частности, отметил, что аргентинский форвард команды Густаво Эсекьель Бланко-Лещук будет бороться за место в составе "горняков", сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Команда прогрессирует, еще нет стартового состава. Мы смотрим и получаем информацию... Бланко-Лещук всего два дня назад присоединился к нам и полностью вложился в игру. Это футболист, который также борется за место в составе. Густаво будет работать и пройдет свой путь в "Шахтере", как и все остальные", - сказал тренер.

Как информировало агентство, в пятницу на сборе в Австрии донетчане сыграли со счетом 1:1 с немецкой командой "Юрдинген". Бланко-Лещук отличился в этом поединке голом на 62-й минуте.