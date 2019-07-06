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Наставник ФК "Шахтер": Бланко-Лещук получит шанс

Наставник ФК "Шахтер": Бланко-Лещук получит шанс
18:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер футболистов донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ход подготовки чемпионов Украины к новому сезону.

Португальский наставник, в частности, отметил, что аргентинский форвард команды Густаво Эсекьель Бланко-Лещук будет бороться за место в составе "горняков", сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Команда прогрессирует, еще нет стартового состава. Мы смотрим и получаем информацию... Бланко-Лещук всего два дня назад присоединился к нам и полностью вложился в игру. Это футболист, который также борется за место в составе. Густаво будет работать и пройдет свой путь в "Шахтере", как и все остальные", - сказал тренер.

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Как информировало агентство, в пятницу на сборе в Австрии донетчане сыграли со счетом 1:1 с немецкой командой "Юрдинген". Бланко-Лещук отличился в этом поединке голом на 62-й минуте.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру, Бланко-Лещук.
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