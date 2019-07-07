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Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
07:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видеообзор матча за 3-е место Кубка Америки-2019 Аргентина - Чили.

Аргентина в огненном поединке выборола бронзу Копа Америка.

Аргентина - Чили 2:1

Голы: Агуэро, 12, Дибала, 22 — Видаль, 58 (с пенальти).

Аргентина: Армани — Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо (Мори, 89) — Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).

Чили: Ариас — Диас, Медель, Хара (Марипан, 50) — Исла, Арангис (Кастильо, 83), Пулгар, Видаль, Бисесвар — Санчес (Фернандес, 17), Варгас.

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Предупреждения: Песселья, Паредес, Фойт, Тальяфико — Бисесвар, Видаль, Пулгар.

Удаления: Месси, 37 — Медель, 37 (оба — неспортивное поведение).

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Футбол, Новости футбола, Кубок Америки-2019, Аргентина - Чили.
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