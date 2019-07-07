Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019

Аргентина в огненном поединке выборола бронзу Копа Америка.
Аргентина - Чили 2:1
Голы: Агуэро, 12, Дибала, 22 — Видаль, 58 (с пенальти).
Аргентина: Армани — Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо (Мори, 89) — Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).
Чили: Ариас — Диас, Медель, Хара (Марипан, 50) — Исла, Арангис (Кастильо, 83), Пулгар, Видаль, Бисесвар — Санчес (Фернандес, 17), Варгас.
Предупреждения: Песселья, Паредес, Фойт, Тальяфико — Бисесвар, Видаль, Пулгар.
Удаления: Месси, 37 — Медель, 37 (оба — неспортивное поведение).