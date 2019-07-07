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КОНМЕБОЛ жестко ответила на обвинения Месси

КОНМЕБОЛ жестко ответила на обвинения Месси
10:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Южноамериканская конфедерация футбола опубликовала заявление, в котором отвечает на обвинения лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, звездный аргентинец был удален в матче за третье место Кубка Америки со сборной Чили (2:1). После игры Месси не вышел получать медаль, вместо этого обвинил КОНМЕБОЛ в коррумпированности.

«В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Фундаментальный принцип честной игры — это принимать результаты и относиться с уважением к сопернику.

Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)

Недопустимо, чтобы в результате обычных для турниров инцидентов были выдвинуты необоснованные обвинения, когда все команды находятся в равных условиях. Такие обвинения не отражают действительности и ставят под сомнение целостность Кубка Америки. Это неуважение как к турниру, игрокам, так и к КОНМЕБОЛ — организации, которая старается развивать южноамериканский футбол, сделать его прозрачным и профессиональным», - сказано в заявлении КОНМЕБОЛ.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Кубок Америки-2019.
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