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Тренер Генка заявил, что Малиновский не поедет с командой на сбор

Тренер Генка заявил, что Малиновский не поедет с командой на сбор
16:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинец остается в Бельгии и будет тренироваться самостоятельно.

Наставник «Генка» Фелис Маццу подтвердил, что украинский полузащитник Руслан Малиновский не поедет с командой на сбор в Нидерланды, так как мыслями игрок уже в другой команде.

«Руслан дал четко понять, что он хочет уйти. Он мыслями не в работе с нами, поэтому я принял решение не брать его с нами на сбор. Игроки должны быть 100% сфокусированы на нашей команде».

«Я все еще надеюсь, что Малиновский останется с нами, но сейчас нет смысла брать его на сбор», - считает Маццу.

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Малиновский после удачного сезона в Бельгии рассчитывает перебраться в Италию, где в его услугах были заинтересованы «Сампдория» и «Аталанта».

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Трансфер, ФК Генк, Новости спорта, Руслан Малиновский, ФК Гент.
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