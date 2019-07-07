Манчестер Юнайтед готов продать Погба, но с одним условием

Новости спорта: «МЮ» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба планирует начать сезон-2019/20 в новой команде. Француз уже рассказал о желании главному тренеру — Уле-Гуннару Сульшеру, а также руководству клуба, сообщает Marca.

Главным претендентом на Погба является мадридский «Реал». На приобретении 26-летнего хавбека настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Ранее сообщалось также об интересе к Полю со стороны туринского «Ювентуса».

«Красные дьяволы» понимают, что им, вероятно, придётся продать Погба в это летнее трансферное окно. Клуб попросил у игрока время на поиск замены, а также, чтобы он присоединился к команде для предсезонной подготовки и турне по Австралии.

Ожидается, что «МЮ» заменит француза полузащитником «Лацио» Сергеем Милинкович-Савичем. Римский клуб требует за 24-летнего серба € 120 млн. Манкунианцы считают эту сумму завышенной.

«Реал» дважды связывался с «Юнайтед» относительно покупки Погба и сейчас ждёт начала переговоров. Клуб из столицы Испании не намерен.