Заря отменила спарринг с Пролетером

Новости спорта: Из-за непогоды третий матч сбора пришлось отложить.

Заре пришлось отменить запланированный на сегодня контрольный матч с сербским Пролетером из-за непогоды на словенском сборе, сообщает официальный сайт клуба.

Вместо этого коллектив Виктора Скрипника завтра, 8 июля, сыграет с вице-чемпионом Хорватии Риекой. По итогам минувшего местного чемпионата Риека уступила чемпиону страны загребскому Динамо 25 очков.

Ранее луганчане уже сыграли с чемпионом Северной Македонии Шкендией (3:0) и хорватским Хайдуком (1:1). Всего на словенском сборе команда проведет 5 товарищеских матчей.

Напомним, по итогам минувшего сезона Заря заняла 5-е место в турнирной таблице УПЛ и вскоре будет представлять страну в отборочном раунде Лиги Европы.