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Дуэлунд вернулся в Динамо после травмы

Дуэлунд вернулся в Динамо после травмы
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Датский футболист "Динамо" Дуэлунд начал тренировки в Австрии.

Датский полузащитник киевского "Динамо" прибыл на сбор команды в Австрию и приступил к тренировкам с вице-чемпионами Украины.

Игрок отметил, что он полностью восстановился после тяжелой травмы лодыжки, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"У меня все хорошо. Я счастлив вернуться в команду и не могу дождаться, когда приму участие в играх. Мои кости также в полном порядке, поэтому я смотрю только вперед. Лично для меня самое важное - выиграть чемпионат Украины, опередив "Шахтер". Это главный приоритет для меня и это то, о чем я сейчас думаю.

Тренер Генка заявил, что Малиновский не поедет с командой на сбор

Конечно, кроме чемпионата, у нас есть и другие турниры. Для начала, нам нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Если не удастся - в Лигу Европы. Но независимо от того, где мы будем играть, необходимо достигать высоких результатов. У нас хорошая команд и нам под силу играть против сильнейших клубов мира", - заявил нападающий.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Дуэлунд.
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