Месси: Мы покидаем этот Кубок с триумфом

Новости спорта: Лионель Месси заявил, что Аргентина превосходила Бразилию, и они заслужили играть в финале.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после завершения выступления своей команды на Кубке Америки опубликовал в «Инстаграме» фото с партнёрами и тренерами.

Снимок 32-летний форвард подписал словами: «Мы покидаем этот Кубок с триумфом, но прежде всего с высоко поднятыми головами и с чувством, что на этот раз футбол был несправедливым, учитывая то, как мы играли, и потому что мы превосходили Бразилию. Мы заслужили играть в финале. Но мы должны с оптимизмом смотреть в будущее, потому что у этой сборной есть будущее. Нам просто нужно дать ей немного времени. Вперёд, Аргентина».

Вчера, 6 июля, в матче за третье место Кубка Америки Аргентина обыграла Чили со счётом 2:1. Месси был удалён с поля на 37-й минуте за стычку с Гари Меделем, который также получил красную карточку. После игры капитан аргентинцев раскритиковал работу арбитров на турнире и КОНМЕБОЛ.