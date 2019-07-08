Ювентус готовит громкий трансфер

Новости спорта: Француз хочет сменить клубную прописку.

Боссы Ювентуса серьезно настроены вернуть в команду полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, руководство "старой сеньоры" готово выделать на покупку французского хавбека 130 миллионов евро, однако МЮ требует не меньше 150 миллионов. Несмотря на это, в туринском клубе надеются, что им удастся сбить цену Погба.

Отметим, что нынешнее соглашение Поля с МЮ рассчитано до июня 2021 года.

В прошлом розыгрыше он провел 47 поединков в футболке "красных дьяволов", забив 16 голов и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Adidas может помочь переходу Погба в Ювентус.