Бэйл повторно сыграет свадьбу ради родственников жены

Новости спорта: Звездный нападающий Реала Гарет Бэйл женился на подруге детства Эмме Рис-Джонс.

Торжественная церемония прошла в пятизвездочном отеле испанского острова Тагомаго. На свадьбе присутствовали около 60 человек.

Однако некоторые родственники девушки остались недовольны проведением торжества. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, форвард не пригласил на церемонию бракосочетания отца Эммы, осужденного за мошенничество. Также о мероприятии не знали дедушка Джон МакМюррей и бабушка Ева МакМюррей, которые воспитывали Рис-Джонс. Причины такого решения пары пока неизвестны.

"Не могу поверить в то, что они сделали. Я ведь заменил ей отца. Она же спрашивала меня, поведу ли я ее к алтарю, когда она будет выходить замуж", - сказал Джон МакМюррей.

Сообщается, что в конце текущего года пара сыграет еще одну церемонию для тех, кого молодожены не позвали на первое торжество.