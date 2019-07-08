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Президент Реала хочет отдать номер Роналду Азару

Президент Реала хочет отдать номер Роналду Азару
04:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Перес хочет, чтобы Азар выступал в «Реале» под 7-м номером.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы приобретённый этим летом у «Челси» бельгийский вингер Эден Азар выступал в мадридском клубе под 7-м номером. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство «сливочных» рассчитывает, что форвард команды Мариано Диас, которому сейчас принадлежит этот номер, покинет «Сантьяго Бернабеу» текущим летом. В таком случае 28-летний вингер сможет стать следующим обладателем футболки с цифрой 7 на спине, которую ранее носили Криштиану Роналду, Рауль, Эмилио Бутрагеньо, Хуанито, Раймон Копа, Амансио.

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При этом отмечается, что сам Азар хотел бы получить в «Реале» 10-й номер, под которым в прошлом сезоне выступал Лука Модрич. Однако хорват отказался отдавать бельгийцу свой игровой номер.

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Флорентино Перес, Примера, Новости спорта, Эден Азар, ФК Реал Мадрид.
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