Президент Реала хочет отдать номер Роналду Азару

Новости спорта: Перес хочет, чтобы Азар выступал в «Реале» под 7-м номером.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы приобретённый этим летом у «Челси» бельгийский вингер Эден Азар выступал в мадридском клубе под 7-м номером. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство «сливочных» рассчитывает, что форвард команды Мариано Диас, которому сейчас принадлежит этот номер, покинет «Сантьяго Бернабеу» текущим летом. В таком случае 28-летний вингер сможет стать следующим обладателем футболки с цифрой 7 на спине, которую ранее носили Криштиану Роналду, Рауль, Эмилио Бутрагеньо, Хуанито, Раймон Копа, Амансио.

При этом отмечается, что сам Азар хотел бы получить в «Реале» 10-й номер, под которым в прошлом сезоне выступал Лука Модрич. Однако хорват отказался отдавать бельгийцу свой игровой номер.