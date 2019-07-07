Месси могут отстранить на два года

Новости спорта: Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию за критику в адрес КОНМЕБОЛ, сообщает AS.

За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет. Если футболист получит в итоге максимальное наказание, он не сможет помочь своей сборной в отборочных играх чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, и в матчах Кубка Америки 2020 года, который будут принимать Аргентина и Колумбия.

Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.