Фенербахче сделал официальное предложения по Коноплянке

Новости спорта: Канарейки настроены завершить переход украинца в ближайшее время.

Фенербахче сделал Шальке предложение по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, сообщает Bild. Канарейки предложили за вингера сборной Украины 3 миллиона евро.

Ранее спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер подтвердил, что Коноплянка покинет стан Кобальтовых и уже занимается поисками нового клуба. Гельзенкирхенцы даже согласились снизить цену на украинца до 4 миллионов евро.

Напомним, что Шальке дал Коноплянке дополнительную неделю отдыха, чтобы завершить переход в другой клуб. Главные претенденты на вингера — Фенербахче и Бешикташ.

Ранее портал Fanatik сообщал, что Коноплянка подпишет с Фенербахче 3-летний контракт, по которому будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.

Коноплянка перешел в Шальке летом 2017 года из Севильи за 12,5 миллионов евро. В прошедшем сезоне 29-летний украинец принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Шальке финишировал 14-м в прошлом розыгрыше Бундеслиги, оторвавшись от зоны вылета всего на 5 очков.