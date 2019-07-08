Вест Хэм продал Арнаутовича в Китай

Новости спорта: "Вест Хэм" договорился с китайским клубом Шанхай СИПГ о продаже форварда Марко Арнаутовича

«Вест Хэм» договорился с китайским клубом Шанхай СИПГ о продаже форварда Марко Арнаутовича.

Сумма сделки оценивается в 22,5 миллиона фунтов, и по информации Sky Sports, в клубе называют такие цифры ужасными, однако тренер Мануэль Пеллегрини и руководство хотели поскорее продать футболиста.

Минувшей зимой китайские клубы предлагали за игрока более 50 миллионов, но тогда «Вест Хэм» отказался от продажи и теперь вынужден продавать в два раза дешевле.

30-летний Арнаутович в минувшем сезоне АПЛ забил 10 голов.