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Вест Хэм продал Арнаутовича в Китай

Вест Хэм продал Арнаутовича в Китай
12:14 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: "Вест Хэм" договорился с китайским клубом Шанхай СИПГ о продаже форварда Марко Арнаутовича

«Вест Хэм» договорился с китайским клубом Шанхай СИПГ о продаже форварда Марко Арнаутовича.

Сумма сделки оценивается в 22,5 миллиона фунтов, и по информации Sky Sports, в клубе называют такие цифры ужасными, однако тренер Мануэль Пеллегрини и руководство хотели поскорее продать футболиста.

Минувшей зимой китайские клубы предлагали за игрока более 50 миллионов, но тогда «Вест Хэм» отказался от продажи и теперь вынужден продавать в два раза дешевле.

30-летний Арнаутович в минувшем сезоне АПЛ забил 10 голов.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Марко Арнаутович.
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