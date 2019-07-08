Атлетико оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро за одну тренировку

Новости спорта: "Атлетико" оштрафует французского футболиста Гризманна на 200 тысяч евро.

Испанский футбольный клуб "Атлетико" оштрафует французского форварда своей команды Антуана Гризманна, который не явился на воскресную тренировку. команды,

Руководство мадридского клуба применит к французу санкции в виде штрафа в размере 200 тыс евро. Это максимальное наказание, допустимое по контракту форварда, сообщает ESPN.

"По логике вещей будет открыт дисциплинарный процесс, поскольку Гризманн не явился в расположение клуба, с которым у него есть контракт", - отмечается в сообщении.

Ранее руководство "Атлетико" осудило действия "Барселоны", которая тайно договорилась с Гризманном о трансфере. Нападающий заявил, что больше не намерен тренироваться с "Атлетико".

Добавим, что в минувшем сезоне Гризманн сыграл за "Атлетико" в 48-ми матчах, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач.