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Атлетико оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро за одну тренировку

Атлетико оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро за одну тренировку
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: "Атлетико" оштрафует французского футболиста Гризманна на 200 тысяч евро.

Испанский футбольный клуб "Атлетико" оштрафует французского форварда своей команды Антуана Гризманна, который не явился на воскресную тренировку. команды,

Руководство мадридского клуба применит к французу санкции в виде штрафа в размере 200 тыс евро. Это максимальное наказание, допустимое по контракту форварда, сообщает ESPN.

"По логике вещей будет открыт дисциплинарный процесс, поскольку Гризманн не явился в расположение клуба, с которым у него есть контракт", - отмечается в сообщении.

Ранее руководство "Атлетико" осудило действия "Барселоны", которая тайно договорилась с Гризманном о трансфере. Нападающий заявил, что больше не намерен тренироваться с "Атлетико".

Добавим, что в минувшем сезоне Гризманн сыграл за "Атлетико" в 48-ми матчах, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Ла Лига, Примера, Антуан Гризманн.
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