Динамо - Олимпиакос: обзор товарищеского матча (Видео)

Киевское Динамо на сборах в Австрии провело товарищеский матч против титулованного греческого клуба - Олимпиакоса.
Единственный гол в составе Динамо забил Фран Соль.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Олимпиакос - Динамо 1:1
Голы: Бухалакис, 5 — Соль, 45 (с пенальти)
Динамо: Бойко — Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда — Гармаш, Шепелев, Вербич, Кадири, Караваев — Соль.
Запасные: Бущан, Попов, Шабанов, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, де Пена, Шапаренко, Русин.
Олимпиакос: Жозе Са, Ба, Масурас, Бухалакис, Вальбуэна, Герреро, Гильерме, Куртис, Семеду, Бруно, Торосидис.