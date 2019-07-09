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Динамо - Олимпиакос: обзор товарищеского матча (Видео)
07:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Киевляне провели поединок с серебряным призером Греции.

Киевское Динамо на сборах в Австрии провело товарищеский матч против титулованного греческого клуба - Олимпиакоса.

Единственный гол в составе Динамо забил Фран Соль.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Олимпиакос - Динамо 1:1

Голы: Бухалакис, 5 — Соль, 45 (с пенальти)

Динамо: Бойко — Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда — Гармаш, Шепелев, Вербич, Кадири, Караваев — Соль.

Запасные: Бущан, Попов, Шабанов, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, де Пена, Шапаренко, Русин.

Олимпиакос: Жозе Са, Ба, Масурас, Бухалакис, Вальбуэна, Герреро, Гильерме, Куртис, Семеду, Бруно, Торосидис.

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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