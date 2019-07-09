Аталанта хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов на Сан-Сиро

Новости спорта: На стадионе в Бергамо проходит реконструкция.

Сан-Сиро может принять домашние матчи Аталанты в Лиге чемпионов следующего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Dea.

Стадион в Бергамо находится на реконструкции и на сегодняшний день не соответствует требованиям УЕФА, из-за чего в клубе решили рассмотреть вариант с проведением матчей в Милане.

Одноименный миланский клуб отказался от участия в следующем розыгрыше Лиги Европы, из-за чего посреди недели стадион будет занят только Интером, который отобрался напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Аталанта имеет опыт проведения еврокубковых матчей на стадионе Сассуоло в Реджо-нель-Эмилии, который располагается дальше от Бергамо, чем легендарный миланский стадион.

Напомним, в июне стало известно, что Милан и Интер приняли решение приступить к строительству нового стадиона. Сан-Сиро будет снесен.

Коллектив Джан Пьеро Гасперини напрямую вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, заняв 3-е место в чемпионате Италии в прошлом сезоне.