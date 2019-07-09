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Барселона готова выплатить клаусулу Гризманна

Барселона готова выплатить клаусулу Гризманна
14:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Блаугранас собираются оформить трансфер француза уже в ближайшее время.

Барселона планирует выплатить клаусулу нападающего Атлетико Антуана Гризманна в течение следующих 2-3 дней, информирует Sport. Сумма отступных за разрыв контракта с Матрасниками составляет 120 миллионов евро.

Отмечается, что Блаугранас хотят как можно быстрее заполучить французского форварда, поскольку уже в воскресенье, 14 июля, начинают подготовку к новому сезону.

Напомним, что недавно Атлетико жестоко осудил действия Барселоны, которая за спиной Матрасников тайно договорилась с Гризманном о трансфере. Но позднее нападающий выразил недовольство действиями своего нынешнего клуба, а также заявил, что не намерен больше тренироваться с Атлетико.

Также Гризманн сообщил руководству мадридского клуба, что сам выплатит клаусулу в размере 120 миллионов евро за разрыв контракта ради перехода в Барселону.

Вчера ESPN сообщил, что Атлетико оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро за неявку на предсезонный сбор команды.

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах за Атлетико, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

Барселона по итогам сезона выиграла Ла Лигу, но не добилась успеха в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Атлетико финишировал на второй позиции в чемпионате Испании.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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