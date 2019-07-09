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Бэйлу предложили зарплату €1,3 миллиона в неделю

Бэйлу предложили зарплату €1,3 миллиона в неделю
17:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Валлийский футболист «Реала» может резко удвоить свой доход.

29-летний вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время может перебраться в Китай.

Неназванный китайский клуб предложил футболисту зарплату в два раза выше, чем в «Реале». Зарплата Бэйла в «Реале» составляет примерно €650 тысяч в неделю. Таким образом, в Китае игрок сможет зарабатывать примерно €1,3 миллиона в неделю.

При этом китайский клуб не намерен платить за трансфер футболиста, что не устраивает «Реал».

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В минувшем сезоне Бэйл провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го года.

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Сборная Уэльса, Гарет Бэйл, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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