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Лунин отправился с Реалом в Канаду

Лунин отправился с Реалом в Канаду
18:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В Канаде мадридцы проведут несколько тренировок и мероприятий.

Пресс-служба Реала опубликовала список игроков, которые отправились на предсезонный сбор в Монреаль (Канада).

В заявку из 29 футболистов попал и украинский вратарь Андрей Лунин.

Стоит отметить, что в списке отсутствует один из главных конкурентов Андрея - Люка Зидан.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Навас, Лунин, Алтубе.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Де ла Фуэнте, Хави Эрнандес.

Полузащитники: Кроос, Модрис, Иско, Сеоане, Фидальго.

Нападающие: Мариано, Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Асенсио, Браим Диас, Винисиус, Азар, Йович, Родриго, Кубо.

Лунин прошел медобследование с Реалом

В Канаде Реал проведет несколько тренировок и мероприятий, а затем подопечные Зидана отправятся в США. Там у мадридцев запланировано сразу три товарищеских матча - против Баварии, Арсенала и Атлетико.

Ранее сообщалось, что Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне.

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Ла Лига, Примера, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Андрей Лунин.
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