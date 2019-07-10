Ресторан Месси накормит бездомных

Новости спорта: Футболист решил заняться благотворительностью.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси открыл ресторан в аргентинском городе Росарио. Им занимается его семья.

Футболист принял решение поддержать акцию и помочь бездомным людям из своего города. Об этом сообщает Marca.

"Акция помощи нуждающимся людям из Росарио и окружных городов продлиться 15 дней. Ресторан VIP, принадлежащий Лео Месси будет бесплатно кормить теплым обедом бедняков два часа вечером каждый день.

Управляющий ресторана уже предлагал многим бездомным еду, и напитки. Все посетители ведут себя уважительно", - сообщает источник.

Несколько дней назад завершился Копа Америка, на котором сборная Аргентины с Месси заняла 3-е место.

Напомним, ранее сообщалось, что Кристал Пэлас превратил часть стадиона в приют для бездомных.