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Вернидуб отказался работать в России

Вернидуб отказался работать в России
00:09 Сегодня Телеграф footballhub

Новости спорта: Специалист ждет предложений из Украины.

53-летний украинский тренер Юрий Вернидуб отказался работать в России и Казахстане. Об этом заявил известный ведущий Игорь Цыганык.

«Знаю, что он вчера приехал в Киев. Сейчас у него есть предложение не из Украины. Из Украины они у него уже были. На данном этапе Вернидуб решил взять паузу. Тяжело сказать, с чем это связано. У него были предложения из Казахстана и из России, куда он категорически отказался ехать. Думаю, что Вернидуб ждет предложения из Украины», — отметил Цыганык.

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Вернидуб покинул пост главного тренера луганской «Зари» в конце минувшего мая. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Астану».

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, УПЛ, Новости футбола.
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