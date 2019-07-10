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Экс-футболист Хаби Алонсо возглавил Реал Сосьедад Б

Экс-футболист Хаби Алонсо возглавил Реал Сосьедад Б
09:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Хаби Алонсо стал главным тренером Реал Сосьедад Б.

Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

Напомним, именно в клубе из Сан-Себастьяна Алонсо начинал профессиональную карьеру. В период с 1999 по 2004 год он провёл в «Реале» более 100 матчей, после чего перешёл в «Эйбар». Интересно, что в сезоне-2002/03 «Реал Сосьедад» завоевал серебряные медали чемпиона Испании.

На протяжении карьеры полузащитник также выступал за «Ливерпуль», «Реал» (Мадрид) и «Баварию».

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Хаби Алонсо — чемпион мира, двукратный чемпион Европы и двукратный победитель Лиги чемпионов. Всего за карьеру он выиграл 18 трофеев.

В сезоне-2018/19 Алонсо тренировал молодёжную команду мадридского «Реала».

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Примера, Хаби Алонсо, ФК Реал Мадрид.
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