Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона

Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона, в двух сетах победив Каролину Мухову.

По ходу первой партии украинская теннисистка проигрывала со счетом 2:5, однако затем выдала прекрасную серию из 5 выигранных подряд геймов.

Во втором сете преимущество Свитолиной было неоспоримым и она уверенно довела матч до убедительной победы.

WTA. Уимблдон. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Мухова (Чехия) 2:0 (7:5, 6:4)

В 1/2 финала Свитолина сыграет против Симоны Халеп (№7 WTA).

There's quite a battle brewing on No.1 Court...



Both players aiming for their first Grand Slam semi-final, @ElinaSvitolina wins the first set 7-5 vs Muchova #Wimbledon pic.twitter.com/tFaPv5weUw