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Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0

Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0
21:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Команда Александра Хацкевича разгромила австрийский Цирль со счетом 5:0.

В очередном контрольном матче на сборах в Австрии «Динамо» встречалось с командой четвертого австрийского дивизиона «Цирлем». Подопечные Александра Хацкевича разгромили соперника со счетом 5:0.

«Динамо» – «Цирль» (Австрия) – 5:0

Голы: Беседин, 23, Буяльский, 32, де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 83

«Динамо»: Кучерук (Нещерет, 45), Шабанов (Пиварич, 56), Попов, Алибеков (Русин, 45), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Дуэлунд (де Пена, 31), Беседин.

Отметим, что в первой половине игры травму получил полузащитник Миккель Дуэлунн, который на 31-й минуте был заменен на Карлоса Де Пену.

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На сборах в Австрии Динамо провело уже три встречи — сыграло вничью с Ботошани (1:1) и Олимпиакосом (1:1), а также уверенно выиграло у Ваккера (3:0).

Новый сезон Динамо начнет 28 июля, когда в Одессе разыграет Суперкубок Украины против Шахтера.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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