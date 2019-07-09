Со следующего месяца в Украине начнет работу новый спортивный канал

Новости спорта: Setanta подтвердила начало вещания в Украине с 1 августа.

Телекомпания Setanta Sports подтвердила, что с 1 августа начнет свою работу в Украине. Об этом сообщил генеральный директор организации Дуайр Макколи.

Компания Setanta еще с 2012 года работает на русском языке на некоторые пост-советские страны. Ранее вещание велось из Дублина, но с осени 2018 года оно ведется из Киева.

Setanta покажет матчи английской Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка английской Лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-лиги, НБА, НХЛ, UFC и Формулу-1.

Также еженедельно канал будет транслировать обзоры матчей и превью тура АПЛ, а также журналы Премьер-лиги.

Формулу-1 Setanta начнет транслировать с Гран-при Венгрии.

Первым матчем, показанным в прямом эфире в новом сезоне, станет поединок за Суперкубок Англии Манчестер Сити — Ливерпуль, который состоится 4 августа.

Напомним, что новый сезон в АПЛ стартует 9 августа матчем между Ливерпулем и Норвичем.