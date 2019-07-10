Пятов: Самые лучшие матчи сыграем на Донбасс Арене

Новости спорта: Откровенное интервью голкипера горняков.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов ответил на вопросы болельщиков.

– Опиши свой первый день в "Шахтере".

– Хорошо его помню. Приехал, меня встретил Дима Чигринский, и я дней пять жил у него. Мы были хорошо знакомы по сборной. Большое ему спасибо, он провел небольшую адаптацию. Прибыл на базу и думал, что сейчас выберу себе игровой номер, а там мне уже выдали экипировку с 30-м и пожелали удачи.

– Чигринский или Ракицкий: чьи диагонали круче?

– Ну, здесь нельзя сравнивать. Они немного разноплановые футболисты. Можно долго рассказывать, но они для меня оба лучшие. У Димы сумасшедшая правая, у Ярика – левая.

– Хотел когда-нибудь перейти в другой клуб?

– Нет. Из "Ворсклы" хотел перейти в "Шахтер", что и сделал. А здесь у меня никогда не было ни предложений, ни даже мыслей об этом.

– Собираешься закончить карьеру в "Шахтере"?

– Хотелось бы. В первую очередь все зависит от меня и моих амбиций. Если как игрок буду устраивать клуб, а тренеры будут видеть во мне усиление, планирую играть, сколько нужно.

– Какие были эмоции, когда узнал, что Дарио Срна возвращается в "Шахтер"?

– Очень обрадовался и сразу его поздравил. Дарио – наша легенда, многолетний капитан. Поверьте, его опыт нам еще очень поможет.

– Как вы взаимодействуете с Срной на тренировках?

– Он уже тренер, в другом статусе. Если бы у хорватов было отчество, я бы его по отчеству называл. К Дарио всегда можно и за советом обратиться, и просто пообщаться. Также можно обсудить с ним какие-то вопросы, и он доложит их тренеру.

– Реально ли обойти Дарио по количеству матчей за "Шахтер"?

– О, я ему сказал, что он рано закончил! Если серьезно, дай Бог, чтобы здоровье было. Я никогда не гнался за личными достижениями или рекордами. Для меня главное – успех команды. Все будут помнить, когда она выигрывала чемпионаты и кубки.

– Твой любимый матч на "Донбасс Арене"?

– Каждый – любимый. Мы уже так соскучились! С ностальгией вспоминаем, все не дождемся, как вернемся и еще сыграем свои самые лучшие матчи. Мечтаем, ждем и надеемся, что наконец-то будет мир.

– Что нового успел почерпнуть в работе с Луишем Каштру?

– Он воспитанный, немного скромный тренер. Еще очень много предстоит пройти. У нас совсем другая игра, иная расстановка. Пока не все ребята поняли правильное позиционирование на поле. Мы работаем, время еще есть.

– Дойдете ли до 1/4 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне?

– Хотелось бы. Многое зависит в первую очередь от жеребьевки, которую мы с нетерпением ждем. Будем ставить задачу. Первая у "Шахтера" всегда – выход из группы. Забегать вперед не станем, но поставленную задачу будем решать.

– С кем хотелось бы встретиться?

– Только не с "Манчестер Сити" – не надо третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми раньше еще не играли. Это интересно. Например, "Ливерпуль".

– Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле. Готов поднять там трофей спустя 11 лет после победы в Кубке УЕФА?

– Мы будем очень стараться, я вам обещаю. Приложим все усилия, а получится ли, покажет сезон.

– Какую перчатку надеваешь первой?

– Левую. И я не суеверный. Правую не надеваю, чтобы перед игрой поздороваться с соперниками и судьями.

– Твой главный трофей в жизни?

– Мои дети и моя жена. Моя семья – самый большой трофей.