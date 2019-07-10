Скачать
Среда, 10.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0

Пятов: Самые лучшие матчи сыграем на Донбасс Арене

Пятов: Самые лучшие матчи сыграем на Донбасс Арене
10:27 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: Instagram

Новости спорта: Откровенное интервью голкипера горняков.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов ответил на вопросы болельщиков.

– Опиши свой первый день в "Шахтере".

– Хорошо его помню. Приехал, меня встретил Дима Чигринский, и я дней пять жил у него. Мы были хорошо знакомы по сборной. Большое ему спасибо, он провел небольшую адаптацию. Прибыл на базу и думал, что сейчас выберу себе игровой номер, а там мне уже выдали экипировку с 30-м и пожелали удачи.

– Чигринский или Ракицкий: чьи диагонали круче?

– Ну, здесь нельзя сравнивать. Они немного разноплановые футболисты. Можно долго рассказывать, но они для меня оба лучшие. У Димы сумасшедшая правая, у Ярика – левая.

Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0

– Хотел когда-нибудь перейти в другой клуб?

– Нет. Из "Ворсклы" хотел перейти в "Шахтер", что и сделал. А здесь у меня никогда не было ни предложений, ни даже мыслей об этом.

– Собираешься закончить карьеру в "Шахтере"?

– Хотелось бы. В первую очередь все зависит от меня и моих амбиций. Если как игрок буду устраивать клуб, а тренеры будут видеть во мне усиление, планирую играть, сколько нужно.

– Какие были эмоции, когда узнал, что Дарио Срна возвращается в "Шахтер"?

– Очень обрадовался и сразу его поздравил. Дарио – наша легенда, многолетний капитан. Поверьте, его опыт нам еще очень поможет.

– Как вы взаимодействуете с Срной на тренировках?

– Он уже тренер, в другом статусе. Если бы у хорватов было отчество, я бы его по отчеству называл. К Дарио всегда можно и за советом обратиться, и просто пообщаться. Также можно обсудить с ним какие-то вопросы, и он доложит их тренеру.

– Реально ли обойти Дарио по количеству матчей за "Шахтер"?

– О, я ему сказал, что он рано закончил! Если серьезно, дай Бог, чтобы здоровье было. Я никогда не гнался за личными достижениями или рекордами. Для меня главное – успех команды. Все будут помнить, когда она выигрывала чемпионаты и кубки.

– Твой любимый матч на "Донбасс Арене"?

– Каждый – любимый. Мы уже так соскучились! С ностальгией вспоминаем, все не дождемся, как вернемся и еще сыграем свои самые лучшие матчи. Мечтаем, ждем и надеемся, что наконец-то будет мир.

– Что нового успел почерпнуть в работе с Луишем Каштру?

– Он воспитанный, немного скромный тренер. Еще очень много предстоит пройти. У нас совсем другая игра, иная расстановка. Пока не все ребята поняли правильное позиционирование на поле. Мы работаем, время еще есть.

– Дойдете ли до 1/4 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне?

– Хотелось бы. Многое зависит в первую очередь от жеребьевки, которую мы с нетерпением ждем. Будем ставить задачу. Первая у "Шахтера" всегда – выход из группы. Забегать вперед не станем, но поставленную задачу будем решать.

– С кем хотелось бы встретиться?

– Только не с "Манчестер Сити" – не надо третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми раньше еще не играли. Это интересно. Например, "Ливерпуль".

– Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле. Готов поднять там трофей спустя 11 лет после победы в Кубке УЕФА?

– Мы будем очень стараться, я вам обещаю. Приложим все усилия, а получится ли, покажет сезон.

– Какую перчатку надеваешь первой?

– Левую. И я не суеверный. Правую не надеваю, чтобы перед игрой поздороваться с соперниками и судьями.

– Твой главный трофей в жизни?

– Мои дети и моя жена. Моя семья – самый большой трофей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Андрей Пятов, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
02 Со следующего месяца в Украине начнет работу новый спортивный канал
03 Определились все полуфиналистки Уимблдона 2019
04 Лига чемпионов: Астана обыграла Клуж
05 Призер Олимпиады спас гея, плававшего с мужем на надувном единороге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь