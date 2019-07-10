Пятов: Самые лучшие матчи сыграем на Донбасс Арене

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов ответил на вопросы болельщиков.
– Опиши свой первый день в "Шахтере".
– Хорошо его помню. Приехал, меня встретил Дима Чигринский, и я дней пять жил у него. Мы были хорошо знакомы по сборной. Большое ему спасибо, он провел небольшую адаптацию. Прибыл на базу и думал, что сейчас выберу себе игровой номер, а там мне уже выдали экипировку с 30-м и пожелали удачи.
– Чигринский или Ракицкий: чьи диагонали круче?
– Ну, здесь нельзя сравнивать. Они немного разноплановые футболисты. Можно долго рассказывать, но они для меня оба лучшие. У Димы сумасшедшая правая, у Ярика – левая.
– Хотел когда-нибудь перейти в другой клуб?
– Нет. Из "Ворсклы" хотел перейти в "Шахтер", что и сделал. А здесь у меня никогда не было ни предложений, ни даже мыслей об этом.
– Собираешься закончить карьеру в "Шахтере"?
– Хотелось бы. В первую очередь все зависит от меня и моих амбиций. Если как игрок буду устраивать клуб, а тренеры будут видеть во мне усиление, планирую играть, сколько нужно.
– Какие были эмоции, когда узнал, что Дарио Срна возвращается в "Шахтер"?
– Очень обрадовался и сразу его поздравил. Дарио – наша легенда, многолетний капитан. Поверьте, его опыт нам еще очень поможет.
– Как вы взаимодействуете с Срной на тренировках?
– Он уже тренер, в другом статусе. Если бы у хорватов было отчество, я бы его по отчеству называл. К Дарио всегда можно и за советом обратиться, и просто пообщаться. Также можно обсудить с ним какие-то вопросы, и он доложит их тренеру.
– Реально ли обойти Дарио по количеству матчей за "Шахтер"?
– О, я ему сказал, что он рано закончил! Если серьезно, дай Бог, чтобы здоровье было. Я никогда не гнался за личными достижениями или рекордами. Для меня главное – успех команды. Все будут помнить, когда она выигрывала чемпионаты и кубки.
– Твой любимый матч на "Донбасс Арене"?
– Каждый – любимый. Мы уже так соскучились! С ностальгией вспоминаем, все не дождемся, как вернемся и еще сыграем свои самые лучшие матчи. Мечтаем, ждем и надеемся, что наконец-то будет мир.
– Что нового успел почерпнуть в работе с Луишем Каштру?
– Он воспитанный, немного скромный тренер. Еще очень много предстоит пройти. У нас совсем другая игра, иная расстановка. Пока не все ребята поняли правильное позиционирование на поле. Мы работаем, время еще есть.
– Дойдете ли до 1/4 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне?
– Хотелось бы. Многое зависит в первую очередь от жеребьевки, которую мы с нетерпением ждем. Будем ставить задачу. Первая у "Шахтера" всегда – выход из группы. Забегать вперед не станем, но поставленную задачу будем решать.
– С кем хотелось бы встретиться?
– Только не с "Манчестер Сити" – не надо третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми раньше еще не играли. Это интересно. Например, "Ливерпуль".
– Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле. Готов поднять там трофей спустя 11 лет после победы в Кубке УЕФА?
– Мы будем очень стараться, я вам обещаю. Приложим все усилия, а получится ли, покажет сезон.
– Какую перчатку надеваешь первой?
– Левую. И я не суеверный. Правую не надеваю, чтобы перед игрой поздороваться с соперниками и судьями.
– Твой главный трофей в жизни?
– Мои дети и моя жена. Моя семья – самый большой трофей.