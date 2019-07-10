Универсиада-2019: сборная Украины по футболу проиграла в 1/4 финала

Новости спорта: Студенческая сборная Украины по футболу проиграла в 1/4 финала Универсиады-2019.

В Италии состоялись четвертьфинальные матчи футбольного турнира 30-й летней Всемирной универсиады.

Свой поединок этой стадии подопечным Анатолия Бузника, которые на групповом этапе заняли второе место в своем трио, выпало проводить против сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Поединок Студенческая сборная Украины - Студенческая сборная Бразилии 1/4 финала Всемирной универсиады-2019 проходил на стадионе “Сан Мауро” в городе Казория близ Неаполя и закончился со счетом 1:2 (1:0). Голами отметились: Костышин (9) — Дос Сантос (80), Милиоранса (90).

Теперь украинских студентов ожидают два футбольных поединка в рамках микротурнира за 5 — 8 места, первый из которых состоится 11 июля.