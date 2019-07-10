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Зидан подписал контракт с Расингом

Зидан подписал контракт с Расингом
12:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Лука Зидан подписал годичный арендный контракт с "Расингом".

Мадридский футбольный клуб “Реал” и клуб “Расинг” из испанского города Сантандер договорились об аренде вратаря Луки Зидана.

Вратарь “Реала” Лука Зидан подписал арендное соглашение с “Расингом” до 30 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Расинг”.

9 июля новоиспеченный игрок “Расинга” 21-летний сын главного тренера “Реала” Зинедина Зидана провел первую тренировку с новой командой.

“Расинг” по итогам прошлого года поднялся в классе и в сезоне-2019/20 будет выступать в испанской Сегунде.

Таким образом, в “Реале” остаются вратари Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Кейлор Навас, которого клуб пытается продать. Если это удастся, то в следующем сезоне украинец будет иметь возможность стать вторым вратарем в "Реале".

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9 июля в 14.30 по мадридскому времени футболисты и тренерский штаб “Реала” отправились в канадский Монреаль. Вместе с партнерами в Канаду отправился и вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Лука Зидан.
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