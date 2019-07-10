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Из-за Гризманна сотрудникам Барселоны задержали зарплату

Из-за Гризманна сотрудникам Барселоны задержали зарплату
14:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта: Неопределенность с трансфером игрока «Атлетико» сказалась на работе каталонского клуба.

Неопределенность с трансфером в «Барселону» 28-летнего французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна сказалась на работе всего каталонского клуба.

В среду, 10-го июля, «Барселона» намеревалась заплатить за Гризманна клаусулу в размере €120 миллионов, прописанную в его контракте. Но у «блаугранас» возникли проблемы с совершением платежа, в частности, не удалось достигнуть договоренности с банками. Выходом из ситуации стала бы рассрочка, но «Атлетико» не согласен на такой вариант.

Ситуация привела к тому, что сотрудникам «Барселоны» на три дня задержали выплату зарплаты за июнь.

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Ранее «Барселона» планировала официально представить Гризманна в пятницу, в понедельник футболист должен был приступить к тренировкам.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Примера, Антуан Гризманн.
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