Из-за Гризманна сотрудникам Барселоны задержали зарплату

Новости спорта: Неопределенность с трансфером игрока «Атлетико» сказалась на работе каталонского клуба.

Неопределенность с трансфером в «Барселону» 28-летнего французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна сказалась на работе всего каталонского клуба.

В среду, 10-го июля, «Барселона» намеревалась заплатить за Гризманна клаусулу в размере €120 миллионов, прописанную в его контракте. Но у «блаугранас» возникли проблемы с совершением платежа, в частности, не удалось достигнуть договоренности с банками. Выходом из ситуации стала бы рассрочка, но «Атлетико» не согласен на такой вариант.

Ситуация привела к тому, что сотрудникам «Барселоны» на три дня задержали выплату зарплаты за июнь.

Ранее «Барселона» планировала официально представить Гризманна в пятницу, в понедельник футболист должен был приступить к тренировкам.