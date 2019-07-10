Озил близок к переезду в чемпионат Турции

Новости спорта: Турецкий клуб планирует арендовать 30-летнего хавбека.

Полузащитник Арсенала Месут Озил может продолжить карьеру в Фенербахче. Об этом сообщает Sky Sports.

Турецкий клуб крайне заинтересован в подписании 30-летнего хавбека, однако боссы "желтых канареек" не готовы оформить полноценный трансфер Озила.

Фенербахче хочет арендовать футболиста и платить ему только часть его зарплаты.

Сообщается, что хавбек получает в Арсенале 15 млн евро в год. По схеме, которую предложила турецкая сторона, англичане будут платить Озилу 6 млн евро, тогда как Фенербахче отдаст 9 млн.

В минувшем сезоне во всех турнирах Месут провел 35 матчей, забил шесть голов и оформил три результативные передачи. Контракт Озила с "канонирами" рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месут оскорбил наставника Арсенала Унаи Эмери в финале Лиги Европы.