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Серхио Рамос хочет выиграть Евро-2020

Серхио Рамос хочет выиграть Евро-2020
19:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Серхио Рамос надеется на следующий вызов в сборную Испания.

Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос заявил, что намерен выиграть с национальной командой чемпионат Европы по футболу 2020.

"Мне повезло родиться в поколении чрезвычайно талантливых футболистов, которые вместе выиграли всё, что только можно: Евро-2008, чемпионат мира и Евро-2012. Это были особые турниры, которые оставили незабываемые воспоминания о себе.

Я надеюсь, что все сложится и тренер сборной вызовет меня, тогда, возможно, я побью рекорд сборной Испании по количеству матчей. К тому же есть стремление выиграть Евро-2020. Но про третий титул я не думаю. Я думаю только о том, чтобы отдавать все силы команде и ставить высокие цели. Потому что мы можем обыграть любого соперника и увезти трофей домой", - цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.

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Ранее Рамос принял участие в нашумевшем челлендже, усложнив его.

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Сборная Испании, Серхио Рамос, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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