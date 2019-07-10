Серхио Рамос хочет выиграть Евро-2020

Новости спорта: Серхио Рамос надеется на следующий вызов в сборную Испания.

Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос заявил, что намерен выиграть с национальной командой чемпионат Европы по футболу 2020.

"Мне повезло родиться в поколении чрезвычайно талантливых футболистов, которые вместе выиграли всё, что только можно: Евро-2008, чемпионат мира и Евро-2012. Это были особые турниры, которые оставили незабываемые воспоминания о себе.

Я надеюсь, что все сложится и тренер сборной вызовет меня, тогда, возможно, я побью рекорд сборной Испании по количеству матчей. К тому же есть стремление выиграть Евро-2020. Но про третий титул я не думаю. Я думаю только о том, чтобы отдавать все силы команде и ставить высокие цели. Потому что мы можем обыграть любого соперника и увезти трофей домой", - цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.

Ранее Рамос принял участие в нашумевшем челлендже, усложнив его.