В Украине будут тестировать систему VAR

Новости спорта: УАФ будет тестировать систему VAR офлайн в первом круге УПЛ сезона-2019/20.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола поддержал проект изменений в Регламент украинской Премьер-лиги, регулирующий процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

В частности, предполагается, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в режиме офлайн на матчах УПЛ в течение первого круга соревнований сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Это позволит протестировать оборудование и провести обучение арбитров.

Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УАФ сегодня, 10 июля.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ использование системы VAR перейдет в режим онлайн с началом второго круга соревнований сезона-2019/20.

Напомним, новый сезон УПЛ откроет поединок “Динамо” (Киев) - “Шахтер” (Донецк) за Суперкубок Украины, который пройдет 28 июля в Одессе. Матч начнется в 21.00.