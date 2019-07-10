Скачать
Среда, 10.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

В Украине будут тестировать систему VAR

В Украине будут тестировать систему VAR
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: УАФ будет тестировать систему VAR офлайн в первом круге УПЛ сезона-2019/20.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола поддержал проект изменений в Регламент украинской Премьер-лиги, регулирующий процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

В частности, предполагается, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в режиме офлайн на матчах УПЛ в течение первого круга соревнований сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Это позволит протестировать оборудование и провести обучение арбитров.

Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УАФ сегодня, 10 июля.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ использование системы VAR перейдет в режим онлайн с началом второго круга соревнований сезона-2019/20.

Шальке повесил ценник на Коноплянку

Напомним, новый сезон УПЛ откроет поединок “Динамо” (Киев) - “Шахтер” (Донецк) за Суперкубок Украины, который пройдет 28 июля в Одессе. Матч начнется в 21.00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, ФФУ, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
02 Со следующего месяца в Украине начнет работу новый спортивный канал
03 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
04 Определились все полуфиналистки Уимблдона 2019
05 Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь