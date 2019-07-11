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Экс-игрок Зари: Вернидуб отдал все клубу

Экс-игрок Зари: Вернидуб отдал все клубу
05:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Экс-игрок луганского клуба рассказал об отношениях с украинским специалистом.

Полузащитник киевского Арсенала Джаба Липартия, ранее защищавший цвета Зари, прокомментировал уход Юрия Вернидуба с поста главного тренера луганского клуба. Грузинский футболист считает, что украинскому специалисту необходим новый вызов.

"Провел в Заре 6 с половиной лет, почти все время мы работали вместе с Вернидубом. Он много дал мне, я всегда был для Вернидуба важным футболистом, это имело для меня большое значение.

Я слежу за Зарей, общаюсь с ребятами. Тяжело сказать, что будет дальше. Понятно, что Скрипник тренер из Европы со своим футболом. Значит, руководство клуба решило изменить курс. Вернидуб отдал все клубу, считаю правильным его решение уйти. Пришло время сменить обстановку, это пойдет ему на пользу", - приводит слова Липартии пресс-служба киевского Арсенала.

Вернидуб отказался работать в России

Напомним, ранее Юрий Вернидуб рассказал, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

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ФК Заря, УПЛ, Новости футбола, Джаба Липартия.
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