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Похищенную собаку Старриджа нашли

Похищенную собаку Старриджа нашли
21:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Даниэль Старридж воссоединился со своей "похищенной" собакой.

Английскому нападающему Даниэлю Старриджу вернули пропавшую собаку, сообщает The Sun.

Питомец был найден в среду утром. По данным полиции Лос-Анджелеса, арестов по этому делу не производилось.

Как сообщает источник, пса по кличке Лаки Луччи нашел некий лос-анджелеский рэпер Killa Fame, который написал в Instagram Старриджу, что нашел похожую собаку.

Старридж накануне объявил о пропаже своего померанского шпица. Он заявил, что кто-то ворвался к нему домой и похитил собаку. За возвращение Лаки Луччи Старридж предлагал любые деньги. На данный момент не сообщается, получит ли кто-то денежное вознаграждение за находку пса.

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29-летний футболист на данный момент является свободным агентом. Последним его местом работы был Ливерпуль, за который он сыграл 160 матчей и забил 67 голов, выиграв в 2019 году Лигу чемпионов.

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ФК Ливерпуль, Собака, АПЛ, Даниэль Старридж.
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