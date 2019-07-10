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Барселона ждет падения цены на Неймара

Барселона ждет падения цены на Неймара
22:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млн.

«Барселона» не будет спешить предпринимать шаги для подписания форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.

По информации источника, на «Камп Ноу» считают, что время в данном случае работает на них. В каталонском клубе намерены подождать до следующего понедельника, когда футболист должен будет вернуться в стан парижан для старта предсезонной подготовки. Если бразилец не прибудет вовремя в свой клуб, его цена на трансферном рынке будет падать, а «ПСЖ» вряд ли захочет удерживать конфликтного игрока, считают в «Барсе».

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В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась. Итоговое предложение «Барселоны» по 27-летнему форварду будет зависеть от того, сколько клуб заработает с продажи своих игроков.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Примера, Новости футбола.
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