Скоро в основу: как Лунин тренируется в Реале (Видео)

20-летний украинский голкипер Андрей Лунин готовится к новому сезону в составе мадридского «Реала». Мадридская команда отправилась в предсезонное турне по Канаде и США.

В состав делегации «Реала» также вошли 27-летний бельгийский голкипер Тибо Куртуа и 32-летний коста-риканский вратарь Кейлор Навас.

Небольшой фрагмент тренировки вратарей "Реала":

Our goalkeepers going through their first drills of the pre-season! #RMTour pic.twitter.com/qQ4XjDPjud

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 10 июля 2019 г.