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Рома представила гостевую форму на следующий сезон

Рома представила гостевую форму на следующий сезон
03:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Комплект экипировки выполнен в традиционных для клуба цветах.

Пресс-служба Ромы представила гостевую форму команды на сезон-2019/20.

Комплект экипировки выполнен в традиционных для клуба цветах: футболка - в белом, а шорты - в пурпурно-красном. Футболку по диагонали пересекает молния красно-оранжевого цвета.

Техническим спонсором "волков" является американская компания Nike.

Напомним, что в следующем сезоне тренировать Рому будет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Ранее сообщалось, что в римском клубе произошел скандал - один из игроков "волков" не явился на предсезонный сбор команды.

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ФК Рома, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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