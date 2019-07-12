Рома представила гостевую форму на следующий сезон

Новости спорта: Комплект экипировки выполнен в традиционных для клуба цветах.

Пресс-служба Ромы представила гостевую форму команды на сезон-2019/20.

Комплект экипировки выполнен в традиционных для клуба цветах: футболка - в белом, а шорты - в пурпурно-красном. Футболку по диагонали пересекает молния красно-оранжевого цвета.

Техническим спонсором "волков" является американская компания Nike.

#ASRoma e Nike presentano la maglia da trasferta per il 2019-20 pic.twitter.com/KsGCl7SllT — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июля 2019 г.

Напомним, что в следующем сезоне тренировать Рому будет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Ранее сообщалось, что в римском клубе произошел скандал - один из игроков "волков" не явился на предсезонный сбор команды.