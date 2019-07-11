Реал отказался от трансфера Неймара

Новости спорта: Футболист близок к переходу в Барселону.

Мадридский Реал больше не претендует на форварда французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает AS.

"Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не видит Неймара в составе клуба на следующий сезон Ла Лиги.

Специалист сумел переубедить президента "сливочных" Флорентино Переса не тратить средства на бразильца", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Неймар провел за ПСЖ 28 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ оштрафовал Неймара за неявку на сбор. Сам Неймар уверен, что перейдет в Барселону в летнее трансферное окно.