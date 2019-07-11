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Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко

Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
21:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Пресс-служба Вест Хэма опубликовала забавный ролик об украинском полузащитнике команды Андрее Ярмоленко.

Пресс-служба Вест Хэма опубликовала забавный ролик об украинском полузащитнике команды Андрее Ярмоленко.

На видео показан первый год украинского хавбека в составе "молотобойцев". В ролике собраны самые запоминающиеся моменты первого сезона Андрея - веселые вырезки из интервью, кадры из презентации, а также нарезка голов хавбека.

"Год Ярмо (так в клубе называют Андрея) - год улыбок", - написано под роликом.

 

Напомним, Андрей перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии 11 июля 2018 года. Из-за травмы, полученной в октябре прошлого года, украинец смог принять участие только в 9 матчах за "молотобойцев", забив 2 гола.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне АПЛ Ярмоленко будет выступать под новым, "лидерским", номером.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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