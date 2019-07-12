Скачать
Пятница, 12.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Ярмоленко провел первый матч за Вест Хэм после травмы

Ярмоленко провел первый матч за Вест Хэм после травмы
09:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Молотобойцы обыграли австрийский Альтах со счетом 3:2.

Украинец Андрей Ярмоленко отыграл 45 минут в товарищеском матче Вест Хэма, выйдя на замену во втором тайме.

Журналист ресурса football.london Сэм Инкерсоул дал оценку действиям всех игроков Вест Хэма, в том числе и Андрея. Он поставил украинцу 5 по 10-балльной шкале и так описал действия Ярмоленко на поле:

«Показал некоторые хорошие финты в начале его первого матча почти за девять месяцев, но был тихим после этого. Был не его день».

Андрей Ярмоленко не играл с октября прошлого года из-за тяжелой травмы ахилла. В июле он вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Вчера лондонский клуб объявил, что со следующего сезона Ярмоленко будет выступать под седьмым номером после ухода Марко Арнаутовича.

До травмы Ярмоленко успел сыграть за Вест Хэм в прошлом сезоне 10 матчей, забив 2 гола и отдав единственную результативную передачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
02 Пятов рассказал о возвращении Срны в Шахтер
03 Экс-игрок Динамо подпишет контракт с клубом Серии А
04 Кайоде не нужен новому наставнику Шахтера
05 Малиньяджи назвал лучших боксеров хэвивейта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь