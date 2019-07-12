Ярмоленко провел первый матч за Вест Хэм после травмы

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Украинец Андрей Ярмоленко отыграл 45 минут в товарищеском матче Вест Хэма, выйдя на замену во втором тайме.

Журналист ресурса football.london Сэм Инкерсоул дал оценку действиям всех игроков Вест Хэма, в том числе и Андрея. Он поставил украинцу 5 по 10-балльной шкале и так описал действия Ярмоленко на поле:

«Показал некоторые хорошие финты в начале его первого матча почти за девять месяцев, но был тихим после этого. Был не его день».

Андрей Ярмоленко не играл с октября прошлого года из-за тяжелой травмы ахилла. В июле он вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Вчера лондонский клуб объявил, что со следующего сезона Ярмоленко будет выступать под седьмым номером после ухода Марко Арнаутовича.

До травмы Ярмоленко успел сыграть за Вест Хэм в прошлом сезоне 10 матчей, забив 2 гола и отдав единственную результативную передачу.