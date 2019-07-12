Вулверхэмптон включился в борьбу за Диего Косту

Новости спорта: "Волки" хотят приобрести форварда Атлетико.

Нападающий Атлетико Диего Коста попал в сферу интересов Вулверхэмптона, сообщает издание AS.

Английский клуб намерен укрепить атакующую линию этим летом и попытается приобрести испанского форварда. Руководство Атлетико не рассчитывает на 30-летнего игрока в следующем сезоне, и "волки" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его в свою команду.

Ранее сообщалось, что в подписании Диего Косты также заинтересован Эвертон.

Действующий контракт Диего Косты с Атлетико рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне форвард провел 21 поединок в футболке "матрасников", отличившись пятью голами и тремя ассистами.