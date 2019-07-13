СМИ дали советы Лунину на сборах Реала в Катаре

Сейчас игроки «Реала» работают на сборе в Канаде, а тренер Зинедин Зидан в том числе решает, кто в новом сезоне будет резервистом для Тибо Куртуа.
По информации Marca, украинец Андрей Лунин должен доказать наставнику, что он способен остаться в Мадриде и в случае необходимости заменять Куртуа.
К Кейлору Навасу таких вопросов у Зидана нет, так как костариканец долгое время играл под руководством специалиста, однако кипер готов покинуть команду, если ему не дадут соперничать с Куртуа.
Если Лунин в течение контрольных матчей убедит тренера, то «Реал» сможет продать Наваса и войдет в сезон с парой вратарей Куртуа - Лунин.