СМИ дали советы Лунину на сборах Реала в Катаре

Новости спорта: Триумфатору чемпионата мира в составе сборной Украины U20 Андрею Лунину придется показать Зидану, что он достоин быть вторым голкиперов в Реале.

Сейчас игроки «Реала» работают на сборе в Канаде, а тренер Зинедин Зидан в том числе решает, кто в новом сезоне будет резервистом для Тибо Куртуа.

По информации Marca, украинец Андрей Лунин должен доказать наставнику, что он способен остаться в Мадриде и в случае необходимости заменять Куртуа.

К Кейлору Навасу таких вопросов у Зидана нет, так как костариканец долгое время играл под руководством специалиста, однако кипер готов покинуть команду, если ему не дадут соперничать с Куртуа.

Если Лунин в течение контрольных матчей убедит тренера, то «Реал» сможет продать Наваса и войдет в сезон с парой вратарей Куртуа - Лунин.