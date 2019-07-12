Леоненко: Пишут: "Леоненко – клоун?", я просто требовательный

Новости спорта: "Легенда" Динамо Виктор Леоненко вспомнил истории Алиева и Милевского в контексте своей критике в адрес различных футболистов.

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о критике в адрес футболистов, а также ответил на гневные комментарии в его сторону.

«Я не критикую футболистов. Я просто требовательный. Хочется, чтобы футболисты играли, а не мучились. С тем же самым Алиевым я в нормальных же отношениях, хотя когда-то, как ты говоришь, критиковал его. Он же должен на меня ошибаться, но нет. Также и Милевский. Мы тоже нормально общаемся. Я говорил, что он падал, и он, кстати, меньше стал падать. Я Алиева вообще химиком называю.

Пишут: «Леоненко – клоун?». Во-первых, кто это? Кто эти люди? Если мне такое Бессонов скажет, другое дело. Или кто-то из серьёзных людей. Откуда я знаю, может, чудак обкуренный пошел? Я считаю, что оскорблять – неправильно. Читал, что в Таиланде за фейки будут штрафовать и в тюрьму сажать. Это правильно. Нам пора тоже так сделать. А то на меня, Блохина, Шевченко, всякая хрень пишет, что мы клоуны. Например, для меня это важно. Давай объясни, если пишешь, почему? Если бы я обижался, не был бы серьезным футболистом», – сказал Леоненко.