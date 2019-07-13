Атлетико и Барселона будут судиться из-за Гризманна

Новости спорта: Мадридский клуб требует у Барселоны 200 млн за француза Антуана Гризманна.

Атлетико выступил с официальным обращением, в котором заявил, что считает неправомерным трансфер нападающего Антуана Гризманна в Барселону.

Сегодня юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги и выплатил сумму в 120 миллионов евро, что позволило французу расторгнуть контракт с "матрасниками". После этого Барселона официально объявила о подписании 28-летнего игрока.

Однако руководство Атлетико считает эту сумму недостаточной и требует у Барселоны выплатить 200 млн евро. По мнению боссов мадридского клуба, каталонцы согласовали условия с форвардом еще в середине мая, до того, как его клаусула уменьшилась.

Ранее сообщалось, что Атлетико будет штрафовать Гризманна за каждый пропущенный тренировочный день на 4% от зарплаты.