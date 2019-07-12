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Балотелли запросил у Фиорентины слишком большую зарплату

Балотелли запросил у Фиорентины слишком большую зарплату
23:59 Пт, 12 Июль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Итальянец Марио Балотелли не хочет снижать финансовые аппетиты для возвращения на родину.

«Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Марио Балотелли, который является свободным агентом, но не может договориться с ним об условиях контракта.

По данным источника, флорентийский клуб не устраивают финансовые требования игрока. Трансфер нападающего в «Фиорентину» состоится лишь в том случае, если он снизит требования.

В сезоне 2018/19 Балотелли сыграл 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 1 голевую передачу. На счету Гомеса 35 матчей, 13 голов и 5 передач в испанской Ла Лиге.

Напомним, защитник Фиорентины Никола Миленкович может перебраться в Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sport Italia.

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ФК Марсель, ФК Фиорентина, Трансферы, Марио Балотелли.
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