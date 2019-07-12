Балотелли запросил у Фиорентины слишком большую зарплату

Новости спорта: Итальянец Марио Балотелли не хочет снижать финансовые аппетиты для возвращения на родину.

«Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Марио Балотелли, который является свободным агентом, но не может договориться с ним об условиях контракта.

По данным источника, флорентийский клуб не устраивают финансовые требования игрока. Трансфер нападающего в «Фиорентину» состоится лишь в том случае, если он снизит требования.

В сезоне 2018/19 Балотелли сыграл 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 1 голевую передачу. На счету Гомеса 35 матчей, 13 голов и 5 передач в испанской Ла Лиге.

Напомним, защитник Фиорентины Никола Миленкович может перебраться в Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sport Italia.