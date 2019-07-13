Погба больше не интересен Ювентусу

Новости спорта: «Ювентус» вышел из борьбы за Погба.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернётся в «Ювентус» этим летом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, туринский клуб вышел из борьбы за 26-летнего хавбека «красных дьяволов». Вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед сообщил агенту французского футболиста Мино Райоле, что после подписания Аарона Рэмси и Адриена Рабьо «Юве» сосредоточится на других целях на трансферном рынке. Таким образом, реальным претендентом на игрока «МЮ» остался только «Реал».

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.