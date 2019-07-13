Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар выразил желание уйти из парижского клуба и перейти в Барселону.
"Это правда, я хочу покинуть ПСЖ. Я уже сообщил о своем желании руководство клуба. Почему я не явился на сбор? У меня было запланировало мероприятие в Бразилии, моим приоритетом было присутствие там.
ПСЖ разрешил мне вести переговоры на их условиях. Но если не получится перейти в Барселону, я буду горд продолжать выступать за ПСЖ", - приводит слова Неймара UOL.
Напомним, что Неймар не явился в расположение ПСЖ у старту предсезонной подготовки, вместо этого появилась информация, что он прибудет в Барселону для ускорения процесса трансфера.
ПСЖ оштрафовал бразильца за неявку на сбор команды.