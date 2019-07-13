Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ

Новости спорта: Форвард сделал заявление касательно своего будущего.

Нападающий ПСЖ Неймар выразил желание уйти из парижского клуба и перейти в Барселону.

"Это правда, я хочу покинуть ПСЖ. Я уже сообщил о своем желании руководство клуба. Почему я не явился на сбор? У меня было запланировало мероприятие в Бразилии, моим приоритетом было присутствие там.

ПСЖ разрешил мне вести переговоры на их условиях. Но если не получится перейти в Барселону, я буду горд продолжать выступать за ПСЖ", - приводит слова Неймара UOL.

Напомним, что Неймар не явился в расположение ПСЖ у старту предсезонной подготовки, вместо этого появилась информация, что он прибудет в Барселону для ускорения процесса трансфера.

ПСЖ оштрафовал бразильца за неявку на сбор команды.